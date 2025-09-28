Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en Province de Trente, Italie

Comunita della Vallagarina
2 propriétés total trouvé
Chalet 7 chambres dans Pinzolo, Italie
Chalet 7 chambres
Pinzolo, Italie
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
$1,52M
Chalet 5 chambres dans Predazzo, Italie
Chalet 5 chambres
Predazzo, Italie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
A vendre villa située dans le village de Val di Fiemme, dans un endroit pittoresque et ensol…
$854,246
