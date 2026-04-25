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Immobilier commercial en Narni, Italie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 930 m² dans Narni, Italie
Propriété commerciale 930 m²
Narni, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 930 m²
KK-1755. Vignobles, cave en Ombrie. NARNILa maison (440 m2) a été construite à la fin du 19è…
$2,70M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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