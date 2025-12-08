Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Milan
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Milan, Italie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Milan, Italie
Studio 1 chambre
Milan, Italie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 5/7
Investir à Milan: Studio par Naviglia front de merLa combinaison parfaite de style, de reven…
$192,246
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Milan, Italie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller