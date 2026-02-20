Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Milan, Italie

villas
7
9 propriétés total trouvé
Villa 9 chambres dans Milan, Italie
Villa 9 chambres
Milan, Italie
Chambres 9
Nombre de salles de bains 8
Surface 780 m²
La Résidence Longignan est une maison historique construite au XVIIe siècle et appartenant à…
$2,20M
Laisser une demande
Maison dans Milan, Italie
Maison
Milan, Italie
Maison indépendante avec jardin4 chambres75 m21 salle de bainsbalconMaison indépendante avec…
$52,368
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Milan, Italie
Villa 5 chambres
Milan, Italie
Chambres 5
Surface 500 m²
Chambres - 5 (les chambres sont presque des mini-appartements, soit 30 m2 chacune). Salles d…
$3,69M
Laisser une demande
OneOne
Villa 5 chambres dans Milan, Italie
Villa 5 chambres
Milan, Italie
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 3
Historical villa in the prestigious quiet suburb of Milan. To the center of Milan - 30 km.  …
$2,17M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Milan, Italie
Villa 5 chambres
Milan, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 310 m²
OC-231015-1 . Роскошный дворянский дом построенный во вторую половину 17го векаРоскошный дв…
$4,85M
Laisser une demande
Villa 50 chambres dans Milan, Italie
Villa 50 chambres
Milan, Italie
Nombre de pièces 50
Chambres 50
Nombre de salles de bains 12
Surface 6 000 m²
$5,47M
Laisser une demande
Château dans Milan, Italie
Château
Milan, Italie
Surface 38 000 m²
Un réseau de six hôtels quatre étoiles en Italie. Six 4 **** Les hôtels S-star sont mis en v…
$197,95M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Milan, Italie
Villa 3 chambres
Milan, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 300 m²
FP-261015. Уникальный проект в самом центре МиланаВ самом центре Милана создан уникальный пр…
$2,07M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Milan, Italie
Villa 5 chambres
Milan, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 650 m²
FP-271115. Шикарное поместье в 60 км от МиланаШикарное поместье в 60 км от Милана, вилла 650…
$4,90M
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Milan, Italie

