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Villas à vendre en Mantoue, Italie

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3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Monzambano, Italie
Villa 4 chambres
Monzambano, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 550 m²
GH-SV00016. Villa de luxe entre collines et vignoblesLa petite ville de Monzambano dans la p…
$2,11M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 10 chambres dans Ponti sul Mincio, Italie
Villa 10 chambres
Ponti sul Mincio, Italie
Nombre de pièces 10
Surface 120 000 m²
In a very peaceful setting, we offer a beautiful farm estate surrounded by 12 hectares of la…
$2,41M
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Villa 3 chambres dans Castiglione delle Stiviere, Italie
Villa 3 chambres
Castiglione delle Stiviere, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Castiglione delle Stiviere, close to the centre and to the facilities, VILLAS with excellent…
$480,644
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