  2. Italie
  3. La Spezia
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en La Spezia, Italie

Lerici
4
9 propriétés total trouvé
Maison 1 chambre dans Calice al Cornoviglio, Italie
Maison 1 chambre
Calice al Cornoviglio, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 2 280 m²
Nombre d'étages 1
Maison jumelée en Ligurie, province de La Spezia, à vendre.La maison, construite au XXème si…
$125,000
Laisser une demande
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Villa 4 chambres dans Portovenere, Italie
Villa 4 chambres
Portovenere, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 2
PORTOVENERE (LA SPECIA) // 100 M2 superficie // SOLARIUM 40 M2 // 4 chambres // 2 salles de …
$1,22M
Villa 5 chambres dans Vernazza, Italie
Villa 5 chambres
Vernazza, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 120 m²
KK-070715-2. Вилла в национальном парке Чинкве-Терре ИталияВилла 120квм жилой площади + тер…
$1,85M
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 2 chambres dans Bonassola, Italie
Villa 2 chambres
Bonassola, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 250 m²
KK-280817-1. Вилла 250квм с бассейном и садом в 2000квмВ продаже вилла 250квм с бассейном и …
$1,47M
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 chambres dans La Serra, Italie
Villa 4 chambres
La Serra, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 300 m²
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
$5,67M
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 chambres dans La Serra, Italie
Villa 5 chambres
La Serra, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 240 m²
SIR-150515-2. Вилла с садом в городе Леричи Средиземноморский сад более 7000 кв. метров окру…
$7,63M
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa dans La Serra, Italie
Villa
La Serra, Italie
Surface 230 m²
KK-100317. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛеричиВилла основная в 160квм + прилегающая …
$1,74M
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 chambres dans Levanto, Italie
Villa 5 chambres
Levanto, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 116 m²
KK-020317-4. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛевантоВилла находится в национальном парк…
$1,47M
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans La Serra, Italie
Villa 3 chambres
La Serra, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 200 m²
KK-190317. Новая вилла модерн в Леричи. ЛигурияВ Леричи продается Вилла "Venere Azzurra" пос…
$2,83M
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

