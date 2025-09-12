Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Ischia
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Ischia, Italie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Ischia, Italie
Villa 4 chambres
Ischia, Italie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 4 250 m²
Nombre d'étages 3
Villa panoramique avec piscine et jardin à quelques pas de la plage de Maronti – Barano d-Is…
$3,08M
