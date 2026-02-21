Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Iglesias, Italie

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Nebida, Italie
Appartement 2 chambres
Nebida, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 2/4
Nouveaux appartements confortables dans le style sarde, une chambre mariée avec vue sur la m…
$330,806
Appartement 1 chambre dans Nebida, Italie
Appartement 1 chambre
Nebida, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 1/4
New cozy apartment in the Sardinian style, bedroom, living room with two sofa – beds with an…
$160,158
