Raanana, Israël

Tres beau duplex entierement renove il y a 5 ans. immeuble de 3 etages. Est de Raanana. 5 pieces. 1er niveau cuisine salon coin repas. 3 chambres et 2 salles de bain. et terrasse soucca de 20 m2 toilettes invites 2eme niveau grande suite parentale avec salle d eau et dressing. et terrasse d…