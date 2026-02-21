  1. Realting.com
  Israël
  Jérusalem-Ouest

Nouveaux bâtiments à vendre en Jérusalem-Ouest

appartements
4
Jérusalem, Israël
depuis
$5,71M
Magnifique maison 7 pièces (300 m²) sur 3 niveaux avec ascenseur prive, jardin privatif (175 m²), belle terrasse de toit (100 m²), calme, pastoral et verdoyante, 2 parkings, 2 grandes caves, sous-sol, droit de construction
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Au coeur de la Moshava dans un immeuble de caractère neuf, grand hall d'entrée, appartement neuf, parking, 3 directions aériennes, balcon soucca, adapté aux personnes handicapées, entrée immédiate
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
MOSHAVA GUERMANIT - dans les jardins de Katmon. Appartement en rez de jardin avec un immense jardin d'environ 370 m² calme et verdoyant + une terrasse fermée de 30 m². Ascenseur. Balcon Soucca. Parking. cave
OneOne
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Situé au 3e étage d'un immeuble neuf sur la rue Hatnoufa, ce spacieux bureau d'angle de 176 mètres carrés offre une luminosité exceptionnelle grâce à ses nombreuses fenêtres et une vue dégagée. Livré brut, il est entièrement modulable selon vos besoins, idéal pour un centre de soins, des bur…
