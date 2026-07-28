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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Tel-Aviv, Israël

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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Tel-Aviv, Israël
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Tel-Aviv, Israël
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 285 m²
Sol 6/7
A vendre à Tel Aviv.Triplex sur la ligne un par la mer. Avec une vue magnifique sur la mer.M…
$8,00M
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