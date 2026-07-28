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Chalets à vendre en Tel-Aviv, Israël

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1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Tel-Aviv, Israël
Chalet 5 chambres
Tel-Aviv, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 240 m²
Maison à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier d'Ajami à Jaffa, proche du restaurant Hazaken V…
$3,28M
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