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Loyer mensuel de penthouses en District sud, Israël

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Attique 3 chambres dans Eilat, Israël
Attique 3 chambres
Eilat, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 68 m²
Superbe appartement de 3 pièces en rez-de-jardin avec piscine privée et terrasse, situé dans…
$2,296
par mois
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Attique 5 chambres dans Ashdod, Israël
Attique 5 chambres
Ashdod, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 145 m²
Quartier Youd Zain proche de la mer, Beau penthouse avec terrasse vue mer,
$3,280
par mois
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Attique 5 chambres dans Eilat, Israël
Attique 5 chambres
Eilat, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 200 m²
Sublime penthouse de 5 pièces à louer à Eilat avec terrasse et vue mer partielle, tout meubl…
$2,788
par mois
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