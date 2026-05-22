Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Rosh HaAyin
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Rosh HaAyin, Israël

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Rosh HaAyin, Israël
Appartement 3 chambres
Rosh HaAyin, Israël
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
🏡 Vente dans le district de Rosh HaAinNous vous proposons à la vente un appartement de 4 piè…
$750,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Isrealty
Langues
English, Русский, עִברִית
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller