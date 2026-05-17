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Villas à vendre en Rishon LeZion, Israël

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2 propriétés total trouvé
Villa 7 chambres dans Rishon LeZion, Israël
Villa 7 chambres
Rishon LeZion, Israël
Nombre de pièces 7
Surface 400 m²
À vendre – Villa spacieuse dans le quartier Neve Hof, Rishon LeZion Emplacement idéal, proc…
$2,23M
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Villa 10 chambres dans Rishon LeZion, Israël
Villa 10 chambres
Rishon LeZion, Israël
Nombre de pièces 10
Surface 350 m²
À vendre : villa privée haut de gamme située dans le quartier recherché de Neve Hof, à Risho…
$2,57M
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Caractéristiques des propriétés en Rishon LeZion, Israël

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