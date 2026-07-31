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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Rishon LeZion, Israël

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2 propriétés total trouvé
Duplex 7 chambres dans Rishon LeZion, Israël
Duplex 7 chambres
Rishon LeZion, Israël
Nombre de pièces 7
? Au cœur du quartier prisé de Kiryat Ganim | Rue Ein Gev | Rishon LeZion Duplex unique ? ? …
$1,37M
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Duplex 5 chambres dans Rishon LeZion, Israël
Duplex 5 chambres
Rishon LeZion, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 120 m²
Très rares sur le marché… À vendre – Duplex de luxe dans le quartier Rambam, Rishon LeZion R…
$1,04M
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