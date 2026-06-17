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Chalets à vendre en Rishon LeZion, Israël

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2 propriétés total trouvé
Chalet 7 chambres dans Rishon LeZion, Israël
Chalet 7 chambres
Rishon LeZion, Israël
Nombre de pièces 7
Surface 220 m²
?✨ Maison jumelée rare à vendre dans le quartier Rishonim / Gan Nahum ✨? Si vous cherchez u…
$4,25M
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Chalet 6 chambres dans Rishon LeZion, Israël
Chalet 6 chambres
Rishon LeZion, Israël
Nombre de pièces 6
Surface 165 m²
Exclusivité - Propriété exceptionnelle dans le quartier American Colony à Rishon LeZion !!! …
$4,92M
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