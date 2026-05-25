Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Rishon LeZion
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Rishon LeZion, Israël

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Rishon LeZion, Israël
Appartement 4 chambres
Rishon LeZion, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 98 m²
למכירה דירת 4 חד' | מעלית וחניה טאבו | שכונת רמז בראשל"צ דירת 4 חדרים כ- 90 מ"ר קומה 1 מ…
$1,95M
Laisser une demande
Penthouse 5 chambres dans Rishon LeZion, Israël
Penthouse 5 chambres
Rishon LeZion, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 200 m²
Rishon Letsion, face mer, (hof rishon letsion) Proximité mer et tayelet au pied de l’immeubl…
$3,54M
Laisser une demande
Penthouse 5 chambres dans Rishon LeZion, Israël
Penthouse 5 chambres
Rishon LeZion, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 200 m²
Rishon Letsion, face mer, (hof rishon letsion) Proximité mer et tayelet au pied de l’immeubl…
$10,90M
Laisser une demande
International Property AlertInternational Property Alert
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Rishon LeZion, Israël

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller