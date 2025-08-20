Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Raanana, Israël

1 propriété total trouvé
Villa 4 pièces dans Raanana, Israël
Villa 4 pièces
Raanana, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 115 m²
Appartement de 4 pieces entierement meuble. location longue duree. a 5mn a pieds de Arouza .…
$2,725
par mois
