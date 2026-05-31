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Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²

Jérusalem, Israël
depuis
$1,63M
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5
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ID: 37862
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 42

À propos du complexe

Petit immeuble avec seulement 6 résidents, ascenseur et parking privé. Appartement 4 pièces – 100 m² avec terrasse de 56 m² et jardin privé de 96 m² inscrit au cadastre (Tabou). 3 orientations, grand salon lumineux avec grande cuisine, 3 toilettes, pièce mamad, suite parentale avec salle de douche, climatisation. ? 2 places de parking En plus, l'appartement comprend une unité indépendante d'environ 35 m² (2,5 pièces) avec salle de douche et cuisine. Accès direct depuis le jardin à l'unité. ⚠️ Appartement à rénover en partie

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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