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Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 piÈces À dizengoff – netanya spÉcial investisseur (projet pinouÏ-binouÏ avancÉ)

Netanya, Israël
depuis
$727,750
;
9
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ID: 37675
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Dizengoff, 35

À propos du complexe

Rue Dizengoff au cœur de Netanya, emplacement premium à proximité immédiate de Kikar HaAtsmaout. Secteur recherché pour ses commerces, cafés, son attractivité urbaine et son accès rapide à la plage. Appartement de 3 pièces, d'environ 88 m², au 1er étage sur 5. Entièrement rénové, avec volumes confortables et séjour lumineux. Convient à une résidence principale ou à un investissement locatif stratégique. À 1 minute de Kikar HaAtsmaout et à pied des plages. Immeuble concerné par un projet Pinouï-Binouï (stade avancé), offrant un potentiel de valorisation (destruction/reconstruction de l'immeuble avec livraison d'un logement neuf avec prestations modernes). Prix demandé : 2 050 000 ₪.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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