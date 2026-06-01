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Quartier résidentiel Immeuble neuf avec parking

Jérusalem, Israël
depuis
$1,06M
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ID: 37377
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Basel, 8

À propos du complexe

Appartement 3 pièces tout confort quasi neuf à Kiryat Moché, tout près de la station de tram en construction, au deuxième étage d'un petit immeuble récent avec ascenseur. Deux balcons souccah, triple exposition, mamad. Excellente isolation, chauffage au sol et doud chemech. Le parking couvert et l'accessibilité sont de véritables atouts.

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Jérusalem, Israël
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