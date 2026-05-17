  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing

Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing

Bat Yam, Israël
depuis
$2,41M
;
10
Laisser une demande
ID: 36607
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Israel Ben Tsiyon

À propos du complexe

LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison prévu Mars 2030 Plage : environ 800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel très haut de gamme dans un emplacement stratégique de Bat Yam. Conception moderne, volumes optimisés, terrasses avec vues mer / ville selon étage, orientation et typologie. Typologies disponibles • Appartements 2, 3 et 4 pièces • Penthouses aux étages supérieurs Services 5 étoiles ⭐ Piscine ⭐ Salle de sport ⭐ Spa & espaces bien-être ⭐ Rooftop aménagé ⭐ Gardiennage 24/7 ⭐ Conciergerie ⭐ Lounge résidents ⭐ Espaces de coworking Conditions de règlement • 20 % à la signature du contrat • 41 % 6 mois avant la remise des clefs • 39 % à la remise des clés Détails par plans Plan A :3 pièces • 75 m² + 15 m² de terrasse • Sud / Est / Nord Plan B :2 pièces • 52 m² + 6 m² de terrasse • Nord / Est Plan C :3 pièces • 75 m² + 11 m² de terrasse • Ouest / Nord / Est Plan D :4 pièces • 97 m² + 11 m² de terrasse • Nord / Ouest / Sud Plan E :2 pièces • 52 m² + 6 m² de terrasse • Sud / Ouest Plan F 4 pièces • 88 m² + 12 m² de terrasse • Ouest / Sud / Est Contact commercial Mardochée Khayat The Agencis® – spécialiste des projets neufs en Israël

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,89M
Quartier résidentiel Charmante maison rénovée - raanana kiriat sheret
Raanana, Israël
depuis
$5,49M
Quartier résidentiel Rez-de-jardin face mer avec piscine privée
Ascalon, Israël
depuis
$1,23M
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israël
depuis
$2,68M
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$651,700
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$2,41M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel La pÉpite À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel La pÉpite À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel La pÉpite À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel La pÉpite À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel La pÉpite À tel aviv – emplacement premium
Afficher tout Quartier résidentiel La pÉpite À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel La pÉpite À tel aviv – emplacement premium
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,89M
À vendre, superbe appartement 2 pièces entièrement rénové, situé au 56 rue Allenby, en plein cœur de Tel Aviv. Installé au 2ème étage d’un immeuble avec ascenseur, ce bien offre un cadre de vie moderne, confortable et parfaitement optimisé. Chaque espace a été pensé pour allier fonctionnali…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement neuf 5 pièces lumineux à jérusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement neuf 5 pièces lumineux à jérusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement neuf 5 pièces lumineux à jérusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement neuf 5 pièces lumineux à jérusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement neuf 5 pièces lumineux à jérusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement neuf 5 pièces lumineux à jérusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement neuf 5 pièces lumineux à jérusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,66M
Imaginez entrer dans un appartement neuf, baigné de lumière, sans attendre des années de construction et sans compromis sur votre qualité de vie. Situé rue נבנצל, au cœur d’un secteur en plein développement et très recherché, cet appartement de 5 pièces offre 123 m² aux volumes généreux, ave…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !
Hadera, Israël
depuis
$2,63M
BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, dans un immeuble neuf de haut standing, sur la rue Mena'hem Begin, un produit exceptionnel, à proximité à pied de la mer ! - Un appartement design de 4 pièces de 107 m², seul à l'étage ! - Étage 7/9, - Un espace de vie ensoleillé, orienté Sud-…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller