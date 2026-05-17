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Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing

Bat Yam, Israël
depuis
$3,10M
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ID: 36602
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Israel Ben Tsiyon

À propos du complexe

LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison prévu Mars 2030 Plage : environ 800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel très haut de gamme dans un emplacement stratégique de Bat Yam. Conception moderne, volumes optimisés, terrasses avec vues mer / ville selon étage, orientation et typologie. Typologies disponibles • Appartements 2, 3 et 4 pièces • Penthouses aux étages supérieurs Services 5 étoiles ⭐ Piscine ⭐ Salle de sport ⭐ Spa & espaces bien-être ⭐ Rooftop aménagé ⭐ Gardiennage 24/7 ⭐ Conciergerie ⭐ Lounge résidents ⭐ Espaces de coworking Conditions de règlement • 20 % à la signature du contrat • 41 % 6 mois avant la remise des clefs • 39 % à la remise des clés Détails par plans Plan A :3 pièces • 75 m² + 15 m² de terrasse • Sud / Est / Nord Plan B :2 pièces • 52 m² + 6 m² de terrasse • Nord / Est Plan C :3 pièces • 75 m² + 11 m² de terrasse • Ouest / Nord / Est Plan D :4 pièces • 97 m² + 11 m² de terrasse • Nord / Ouest / Sud Plan E :2 pièces • 52 m² + 6 m² de terrasse • Sud / Ouest Plan F 4 pièces • 88 m² + 12 m² de terrasse • Ouest / Sud / Est Contact commercial Mardochée Khayat The Agencis® – spécialiste des projets neufs en Israël

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
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