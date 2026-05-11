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Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim

Ascalon, Israël
depuis
$677,680
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ID: 36545
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

Appartement penthouse de 4 pièces dans le quartier Agamim. Immeuble Y.H. Dimri, à proximité du parc. Appartement unique à l'étage. Surface habitable : 105 m² + mirpeset de 30 m² (soukkah). Magnifique appartement avec une hauteur sous plafond de 3 m, cuisine rénovée, espaces généreux, barreaux de sécurité transparents, climatisation centrale. Appartement d'exception.

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Ascalon, Israël
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