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Quartier résidentiel Appartement 3 pieces - immeuble moderne rue arlozorov - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,35M
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8
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ID: 35347
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 178

À propos du complexe

Appartement de 3 pièces (comprenant une pièce sécurisée – Mamad), situé au 1er étage d’un immeuble moderne bénéficiant d’espaces communs soignés et d’un hall d’entrée élégant. Caractéristiques principales • 1er étage • Ascenseur • Hall d’entrée élégant • Parking robotisé • Environ 77 m² habitables • Terrasse ensoleillée d’environ 12 m² • Rénové et parfaitement entretenu • Actuellement loué 12 000 ILS / mois (excellent investissement) Quartier central, recherché et très dynamique, en plein cœur de la ville, à proximité immédiate des commerces, services, transports et plages.

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Tel-Aviv, Israël
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