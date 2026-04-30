Quartier résidentiel Appartement 3 pieces - immeuble moderne rue arlozorov - tel aviv

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Appartement de 3 pièces (comprenant une pièce sécurisée – Mamad), situé au 1er étage d’un immeuble moderne bénéficiant d’espaces communs soignés et d’un hall d’entrée élégant.
Caractéristiques principales
• 1er étage
• Ascenseur
• Hall d’entrée élégant
• Parking robotisé
• Environ 77 m² habitables
• Terrasse ensoleillée d’environ 12 m²
• Rénové et parfaitement entretenu
• Actuellement loué 12 000 ILS / mois (excellent investissement)
Quartier central, recherché et très dynamique, en plein cœur de la ville, à proximité immédiate des commerces, services, transports et plages.
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Tel-Aviv, Israël
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