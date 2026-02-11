  1. Realting.com
  Israël
  Bat Yam
  Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$1,23M
;
6
ID: 33328
Dernière actualisation: 11/02/2026

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District de Tel-Aviv
  Région
    Tel Aviv Subdistrict
  Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Le projet MODA est un immeuble boutique de standing de 10 étages, offrant intimité et confort grâce à un nombre limité d’appartements par étage. Appartements de 2 à 5 pièces avec parking, ainsi que penthouses luxueux, adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs. PRIX PRESALE pour les 5 premiers appartements avant augmentation des prix de 120.000NIS: * 2 pièces à partir de 2.421.900NIS * 3 pièces à partir de 2.328.000NIS * 4 pièces à partir de 2.670.000NIS * Mini penthouse à partir de 3.829.500NIS * Penthouse à partir de 5.761.280NIS La rue Kadoshei Kaire, calme et intimiste, est idéalement située au cœur du centre-ville de Bat Yam, à quelques minutes à pied de la promenade et de la mer. Le quartier offre un environnement complet avec écoles reconnues, pôles culturels, services municipaux, commerces et cafés tendance. L’accessibilité est optimale grâce au tramway à proximité immédiate, renforçant l’attractivité et le potentiel du secteur. Un projet premium à fort potentiel, dans un secteur en pleine évolution, idéal pour y vivre ou investir.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$934,230
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$689,700
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$940,187
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$759,266
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,23M
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,15M
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les ar…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$2,19M
La pépite !!! Nouveau programme en pré-vente a la Marina a Ashdod, le plus proche de la plage ! Appartements 5 pièces, lofts, rez de jardin avec piscine, penthouse avec piscine. Avantages : ensoleillé, le plus proche des bateaux, de la promenade et de la plage... Prestations de haut standin…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$1,72M
La pépite !!! Nouveau programme en pré-vente a la Marina a Ashdod, le plus proche de la plage ! Appartements 5 pièces, lofts, rez de jardin avec piscine, penthouse avec piscine. Avantages : ensoleillé, le plus proche des bateaux, de la promenade et de la plage... Prestations de haut standin…
Agence
Immobilier.co.il
