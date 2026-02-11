  1. Realting.com
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Bat Yam, Israël
$830,650
ID: 33326
Dernière actualisation: 11/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Le projet MODA est un immeuble boutique de standing de 10 étages, offrant intimité et confort grâce à un nombre limité d’appartements par étage. Appartements de 2 à 5 pièces avec parking, ainsi que penthouses luxueux, adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs. PRIX PRESALE pour les 5 premiers appartements avant augmentation des prix de 120.000NIS: * 2 pièces à partir de 2.421.900NIS * 3 pièces à partir de 2.328.000NIS * 4 pièces à partir de 2.670.000NIS * Mini penthouse à partir de 3.829.500NIS * Penthouse à partir de 5.761.280NIS La rue Kadoshei Kaire, calme et intimiste, est idéalement située au cœur du centre-ville de Bat Yam, à quelques minutes à pied de la promenade et de la mer. Le quartier offre un environnement complet avec écoles reconnues, pôles culturels, services municipaux, commerces et cafés tendance. L’accessibilité est optimale grâce au tramway à proximité immédiate, renforçant l’attractivité et le potentiel du secteur. Un projet premium à fort potentiel, dans un secteur en pleine évolution, idéal pour y vivre ou investir.

Bat Yam, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$2,57M
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Herzliya, Israël
depuis
$5,96M
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$830,650
Autres complexes
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,44M
Tres beau projet boutique sur bat Yam situe a 10 minutes de Tel Aviv a 1200 mètres a pied de la mer , et a proximité du Tramway et de la station de train . Grand choix d appartement du 2 pièces au Loft Penthouse . Prix tres intéressant Échéancier flexible livraison 2027
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,78M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,82M
Projet rare et prestigieux dans un immeuble indépendant de seulement 23 appartements exclusifs. Emplacement premium au cœur de la mythique rue Shenkin, à deux pas du marché Carmel, du boulevard Rothschild et des plages. Appartements de 2 à 5 pièces, lumineux et spacieux, avec grandes terra…
Immobilier.co.il
