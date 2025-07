Quartier résidentiel Charmant mini-penthouse au nord de tel aviv

Ce mini-penthouse exquis, situé dans le quartier prisé de Lamed Hahadasha au nord de Tel Aviv, offre une expérience de vie exceptionnelle. À seulement quelques pas de la mer et de la Promenade Nord animée, la propriété bénéficie également d'une proximité avec des établissements éducatifs de premier plan et un centre commercial boutique au sein du quartier. Niché au 10e étage d'un immeuble contemporain de 12 étages, les résidents peuvent profiter d'équipements luxueux tels qu'un espace extérieur soigneusement aménagé, un hall élégant, une salle de sport moderne, un salon stylé et une salle dédiée aux vélos. Détails clés : Surface habitable intérieure : 136 m² Terrasse avec vue sur la mer : 24 m² Orientation : 3 Chambres : 4 au total, incluant une suite parentale avec dressing Salles de bain : 3 salles de bain complètes plus un cabinet de toilette supplémentaire Mamad – pièce sécurisée intérieure Stockage : 11 m² avec plafonds de 4 mètres de hauteur Parking : 3 places Veuillez nous contacter pour plus de details.