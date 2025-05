Quartier résidentiel Une opportunité rare à rasco, jérusalem

Dans une rue calme et résidentielle du quartier recherché de Rassco, découvrez un appartement de 3 pièces lumineux, situé au 3ᵉ étage d’un immeuble en pierre de Jérusalem, comprenant seulement 10 appartements. L’appartement bénéficie de trois orientations, d’une belle vue dégagée et d’une luminosité naturelle remarquable tout au long de la journée. Il dispose de trois balcons agréables, parfaits pour créer des espaces extérieurs paisibles. L’environnement est idéal pour une vie de famille : proche des transports en commun, des écoles et des commerces de quartier. Une place de stationnement est incluse dans l’immeuble, ce qui représente un avantage certain dans ce secteur. Le bien est actuellement loué, mais sera libre d’occupation dans un délai de trois mois, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour organiser votre projet d’emménagement ou d’investissement en toute sérénité.