Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces à louer rue rabbi chaim berlin, kiryat shmuel, jérusalem

La rue Rabbi Chaim Berlin est située dans le quartier de Kiryat Shmuel à Jérusalem, près du prestigieux quartier de Rehavia. Ce quartier se caractérise par des rues calmes et un environnement soigné, avec un accès facile au centre-ville. La rue Gaza, à proximité, offre une variété de cafés, restaurants, banques et boutiques, offrant un cadre de vie confortable et agréable. Appartement lumineux et calme au 2e étage (sans ascenseur) avec une vue panoramique spectaculaire. L'appartement comprend : Une grande cuisine équipée Une chambre avec accès à un balcon soucca Une suite parentale avec salle de bain attenante Une autre chambre Une salle de bain avec baignoire L'appartement est partiellement meublé et situé à proximité des transports en commun, de la rue Gaza et de ses services.