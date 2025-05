Quartier résidentiel Appartement familial à or akiva dans le quartier très recherché neve or

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un appartement de 5 pièces dans le nouveau quartier très demandé Neve Or, à Or Akiva. Cet appartement neuf ensoleillé de 110 m² environ, au 5ème étage sur 9, se compose : - d'un espace de vie agréable, - d'une terrasse d'environ 14 m², - de 4 chambres dont une suite parentale et une pièce sécurisée, - de 2 salles d'eau, - de 2 places de parking, - d'un beau lobby ainsi que d'un espace Gymboree dans l'immeuble. L'appartement se situe à quelques minutes du parc récent O'Park de Or Akiva. Proche de l'accès aux autoroutes 2 et 4, à 10 minutes en voiture de Hadera et de Césarée. Qualité de vie incroyable pour s'installer en famille ! Disponibilité 3 à 6 mois. Beezrate Hachem, Beya'had OuBeSim'ha Nénatsea'h !