Quartier résidentiel Appartement neuf 5 pieces 113m2 terrasse 12m2 bayit vegan jerusalem

Appartement neuf, meuble de 113m2 Bayit Vegan Jerusalem aucun travaux a prevoir 5 pièces de 113m2 avec 12m2 de terrasse au 1er étage dans un immeuble neuf de 7 étages avec 3 expositions. habité 2 ans, situé dans la rue Ouziel près du tramway, commerces ,écoles et park. , Sejour, salle a manger, cuisine cacher 4 chambres à coucher dont une chambre parentale avec douche 1 salle de bains, 1 douche, wc climatisation centrale, chauffage au sol, doud shemesh. porte blindee, grillages, intercom video 1 Parking et 1 cave Le jardin commun en bas de l'immeuble,ou il est possible de faire une souccah Ascenseur, accès handicape Prix: 4290000sh (ce prix ne comprend pas notre commission d’agence) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez-nous sans attendre au numéro suivant: Simone Simex Realty votre Agence Immobilière en Israël