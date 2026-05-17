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Penthouses à vendre en Netivot, Israël

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Penthouse 4 chambres dans Netivot, Israël
Penthouse 4 chambres
Netivot, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
Penthouse d'exception à Netivot Maarav – 4 pièces + terrasse Offrez-vous le luxe d'un espac…
$788,900
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