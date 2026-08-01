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Villas à vendre en Netanya, Israël

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5 propriétés total trouvé
Villa 8 chambres dans Netanya, Israël
Villa 8 chambres
Netanya, Israël
Nombre de pièces 8
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Villa 7 chambres dans Netanya, Israël
Villa 7 chambres
Netanya, Israël
Nombre de pièces 7
Surface 320 m²
Maison authentique à vendre à Netanya, dans une rue calme et verdoyante proche de la rue Sha…
$2,45M
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Villa 5 chambres dans Netanya, Israël
Villa 5 chambres
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Nombre de pièces 5
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Cette maison ne conviendra pas à tous. Elle est idéale pour ceux qui recherchent un véritabl…
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 chambres dans Netanya, Israël
Villa 5 chambres
Netanya, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 195 m²
MAISON NAT600 sur 2 étages - 5 pièces - 195 m2 habitable + 106 m2 jardin possibilité de co…
$2,58M
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Villa 7 chambres dans Netanya, Israël
Villa 7 chambres
Netanya, Israël
Nombre de pièces 7
Surface 240 m²
En face de la descente de la plage – Maison neuve de promoteur. Piscine et ascenseur dans la…
$4,64M
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