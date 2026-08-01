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Chalets à vendre en Netanya, Israël

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1 propriété total trouvé
Chalet 6 chambres dans Netanya, Israël
Chalet 6 chambres
Netanya, Israël
Nombre de pièces 6
Surface 129 m²
Cottage avec potentiel à vendre au Nord de Netanya – Rue Moshe Shapira Vous recherchez une …
$931,950
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Caractéristiques des propriétés en Netanya, Israël

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