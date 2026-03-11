Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Nahariya, Israël

9 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Nahariya, Israël
Appartement 4 chambres
Nahariya, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 124 m²
En plein centre de Nahariya, situé dans une rue calme et recherchée, Il a tout d'un grand, …
$485,925
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nahariya, Israël
Appartement 3 chambres
Nahariya, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 70 m²
Appartement 3 pièces 70m2 dans petit immeuble de 3 étages situe dans quartier résidentiel a …
$311,933
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Nahariya, Israël
Appartement 5 chambres
Nahariya, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 200 m²
Grand rez-de-jardin Dans le nouveau quartier Shimon Peres, découvrez ce superbe 5 pieces en …
$956,175
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Nahariya, Israël
Appartement 4 chambres
Nahariya, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 104 m²
PROJET TOWER PREMIUM Appartements 4 et 5 pièces Livraison prévue juin 2027 A partir de 1.88…
$589,380
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nahariya, Israël
Appartement 3 chambres
Nahariya, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 65 m²
Appartement 3 pièces au centre ville dans une immeuble très bien entretenu, au 3e et dernier…
$312,873
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Nahariya, Israël
Appartement 4 chambres
Nahariya, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 110 m²
Bel appartement de 4 pièces, neuf, lumineux et spacieux. D' une superficie de 110 m², il co…
$583,110
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Nahariya, Israël
Appartement 4 chambres
Nahariya, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
Situé dans le nouveau quartier Shimon Peres à Nahariya, cet appartement spacieux de 4 pièces…
$579,975
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Nahariya, Israël
Appartement 4 chambres
Nahariya, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
Appartement 4 pieces rue Hertzl En tres bon etat, spacieux et lumineux Beau potentiel
$395,010
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nahariya, Israël
Appartement 3 chambres
Nahariya, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 75 m²
APPARTEMENT 3 PIECES QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER BEAU POTENTIEL
$376,200
Laisser une demande
