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Penthouses à vendre en Mateh Yehuda, Israël

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Penthouse 5 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Penthouse 5 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 180 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$3,23M
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Caractéristiques des propriétés en Mateh Yehuda, Israël

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