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Appartements à vendre en Mateh Yehuda, Israël

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18 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 5 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 151 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$1,81M
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Penthouse 5 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Penthouse 5 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 180 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$3,23M
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Appartement 3 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 3 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 75 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$1,02M
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LDV InvestLDV Invest
Appartement 2 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 2 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 2
Surface 62 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$951,200
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Appartement 5 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 5 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 128 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$1,50M
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Appartement 4 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 4 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 108 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$1,36M
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Appartement 5 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 5 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 139 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$1,74M
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Appartement 5 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 5 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 128 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$1,51M
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Appartement 2 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 2 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 2
Surface 56 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiryat Yovel, c…
$869,200
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Appartement 4 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 4 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 131 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$1,54M
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Appartement 5 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 5 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 108 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$1,40M
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Appartement 4 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 4 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 118 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiryat Yovel, c…
$1,46M
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Appartement 4 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 4 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 114 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$1,55M
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Appartement 4 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 4 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 103 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$1,34M
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Appartement 2 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 2 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 2
Surface 58 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$900,032
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Appartement 2 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 2 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 2
Surface 59 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$908,560
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Appartement 2 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 2 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 2
Surface 49 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$842,960
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Appartement 5 chambres dans Mateh Yehuda, Israël
Appartement 5 chambres
Mateh Yehuda, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 128 m²
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le luxe au cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, c…
$1,55M
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Caractéristiques des propriétés en Mateh Yehuda, Israël

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