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Appartements à vendre en Kiryat Gat, Israël

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Appartement 4 chambres dans Kiryat Gat, Israël
Appartement 4 chambres
Kiryat Gat, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 100 m²
Reference : KG 100 En exclusivité Rez de jardin 4 pièces 100 m2 + 215 m2 de jardin Deux …
$562,440
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