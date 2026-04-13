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Appartements à vendre en Kfar Saba, Israël

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Appartement 5 chambres dans Kfar Saba, Israël
Appartement 5 chambres
Kfar Saba, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 128 m²
5 PIÈCES – VUE DÉGAGÉE – LUMINEUX Appartement de 5 pièces d’une surface de 128 m² net (167 …
$4,19M
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