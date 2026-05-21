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Loyer mensuel de villas en Jérusalem, Israël

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2 propriétés total trouvé
Villa 4 pièces dans Jérusalem, Israël
Villa 4 pièces
Jérusalem, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 180 m²
Villa 180 mètres + 150 mètres d'espaces extérieurs 3 chambres 3 salles de bains Parking Meub…
$13,760
par mois
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Villa de 5 pièces dans Jérusalem, Israël
Villa de 5 pièces
Jérusalem, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 200 m²
Située dans le très prisé quartier de Bayit Vagan, sur la demandée rue Yossef Hahkmi, cette …
$17,000
par mois
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