Loyer mensuel de appartements en Herzliya, Israël

Appartement 5 chambres dans Herzliya, Israël
Appartement 5 chambres
Herzliya, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 125 m²
Bel immeuble neuf en centre ville Hertzilya. Appartement 5 pieces Tres lumineux. parking so…
$2,969
par mois
