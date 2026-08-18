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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Herzliya, Israël

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2 propriétés total trouvé
Duplex 4 chambres dans Herzliya, Israël
Duplex 4 chambres
Herzliya, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 136 m²
magnifique duplex situe entre bazel et la plage mestistim( namal tel aviv ) 4.5 pieces 100…
$2,21M
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Duplex 4 chambres dans Herzliya, Israël
Duplex 4 chambres
Herzliya, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 122 m²
Magnifique duplex situé entre Dizengoff et la mer. 93 m² habitables + balcon + terrasse au 5…
$2,02M
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