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Appartements à vendre en Haïfa, Israël

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Appartement 2 chambres dans Haïfa, Israël
Appartement 2 chambres
Haïfa, Israël
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
À HAÏFA • À partir de 1 195 000 ₪ (326 034 €), entièrement meublés • Déjà loués et gérés par…
$378,815
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