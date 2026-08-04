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Loyer mensuel de appartements en Givatayim, Israël

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Appartement 1 chambre dans Givatayim, Israël
Appartement 1 chambre
Givatayim, Israël
Nombre de pièces 1
Surface 30 m²
Référence : 6862 Quartier calme au cœur de Givataim Studio Surface de 30 m2 Petit jardin pr…
$1,279
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