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Penthouses à vendre en Giv'at Shmuel, Israël

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Penthouse 6 chambres dans Giv'at Shmuel, Israël
Penthouse 6 chambres
Giv'at Shmuel, Israël
Nombre de pièces 6
Surface 178 m²
Projet Givat Shmouel – Le Petit Neuilly de Tel Aviv Mardochée Khayat vous présente un proje…
$2,82M
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Penthouse 5 chambres dans Giv'at Shmuel, Israël
Penthouse 5 chambres
Giv'at Shmuel, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 168 m²
Projet Givat Shmouel – Le Petit Neuilly de Tel Aviv Mardochée Khayat vous présente un proje…
$2,82M
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