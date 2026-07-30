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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Giv'at Shmuel, Israël

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2 propriétés total trouvé
Duplex 6 chambres dans Giv'at Shmuel, Israël
Duplex 6 chambres
Giv'at Shmuel, Israël
Nombre de pièces 6
Surface 195 m²
Référence : GS 102 Quartier Ramat Hadar Emplacement central et pratique : proche des cafés,…
$1,92M
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Duplex 6 chambres dans Giv'at Shmuel, Israël
Duplex 6 chambres
Giv'at Shmuel, Israël
Nombre de pièces 6
Surface 195 m²
Référence : GS 102 Quartier Ramat Hadar Emplacement central et pratique : proche des cafés,…
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