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Appartements à vendre en Giv'at Shmuel, Israël

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3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Giv'at Shmuel, Israël
Appartement 2 chambres
Giv'at Shmuel, Israël
Nombre de pièces 2
Surface 56 m²
Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à p…
$852,798
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Appartement 3 chambres dans Giv'at Shmuel, Israël
Appartement 3 chambres
Giv'at Shmuel, Israël
Nombre de pièces 3
Surface 67 m²
Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à p…
$1,14M
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Appartement 2 chambres dans Giv'at Shmuel, Israël
Appartement 2 chambres
Giv'at Shmuel, Israël
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à p…
$806,949
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