Appartements à vendre en Conseil régional de la vallée de Hefer, Israël

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Appartement 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 5 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 144 m²
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Penthouse 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Penthouse 5 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 5
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Appartement 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 5 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 132 m²
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TekceTekce
Appartement 4 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 4 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 107 m²
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Penthouse 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Penthouse 5 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 5
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Appartement 4 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 4 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 110 m²
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Appartement 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 5 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 128 m²
Projet Momento Netanya Situation du projet Mardochée Khayat vous invite à vivre dans l'un …
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Appartement 4 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 4 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 104 m²
Projet Momento – Netanya Situation du projet Mardochée Khayat vous invite à vivre dans l'u…
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Appartement 4 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 4 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
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Appartement 4 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 4 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
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Appartement 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 5 chambres
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Appartement 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 5 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 5
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Appartement 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 5 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 5
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Projet Momento – Netanya Situation du projet Mardochée Khayat vous invite à vivre dans l'u…
$1,37M
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Appartement 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 5 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 5
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Appartement 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 5 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 5
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Projet Momento – Netanya Situation du projet Mardochée Khayat vous invite à vivre dans l'u…
$1,99M
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Appartement 4 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 4 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 107 m²
Projet Momento Netanya Situation du projet Mardochée Khayat vous invite à vivre dans l'un …
$1,11M
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Appartement 4 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 4 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 107 m²
Projet Momento Netanya Situation du projet Mardochée Khayat vous invite à vivre dans l'un …
$1,10M
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Appartement 4 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 4 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 4
Surface 109 m²
Projet Momento – Netanya Situation du projet Mardochée Khayat vous invite à vivre dans l'u…
$1,10M
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Appartement 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
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Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
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Surface 128 m²
Projet Momento – Netanya Situation du projet Mardochée Khayat vous invite à vivre dans l'u…
$1,66M
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Appartement 5 chambres dans Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Appartement 5 chambres
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 132 m²
Projet Momento – Netanya Situation du projet Mardochée Khayat vous invite à vivre dans l'u…
$1,38M
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